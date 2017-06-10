Скептики были правы: Пушков объяснил политику Трампа в отношениях с Кубой

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Москва, 10 июня. Прорыв в отношениях Вашингтона с Гаваной – это всего лишь жест, Трамп ужесточит политику, уверен сенатор Алексей Пушков.

Западное агентство Reuters, ссылаясь на осведомленный источник, сообщило, что американский президент Дональд Трамп может объявить об ужесточении политики в отношении Кубы во время своего визита в Майами на следующей неделе. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал эту информацию.

«Те, кто скептически отнесся к «прорыву» Обамы в отношениях США с Кубой, были правы: это был лишь жест, Трамп намерен вновь ужесточить политику», — написал он в своем микроблоге Twitter. По данным Politico, 45-й президент может отменить ряд указов своего предшественника Барака Обамы и ограничить поездки в США для отдельных категорий кубинцев.