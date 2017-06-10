СМИ сообщили о желании Трампа встретиться в Путиным в июле

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Вашингтон, 10 июня. Стало известно о планах президента США Дональда Трампа встретиться с российских коллегой Владимиром Путиным. Американский лидер рассчитывает, что это произойдет на саммите G20, который состоится в июле. Об этом журналистам рассказал представитель Белого дома, пишет Bloomberg.

В то же время по сообщениями других СМИ, Вашингтон пока официально не подтверждает информацию о готовящейся встрече двух лидеров. РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома, передает, что работа над президентским графиком еще не закончена и окончательное решение не принято.

О том, что встреча Путина и Трампа может состояться 7–8 июля, ранее говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, однако и он сообщал, что никакой конкретики пока нет.