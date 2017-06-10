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Политика
Боевики ИГ обстреляли из минометов отряды Сирийских Демократических Сил на окраине Ракки

Боевики ИГ обстреляли из минометов отряды Сирийских Демократических Сил на окраине Ракки

12:21  10 Июня 2017  /обновлено: 12:29  10 Июня 2017
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Боевики ИГ обстреляли из минометов отряды Сирийских Демократических Сил на окраине Ракки

Ракка, 10 июня. В ходе утреннего штурма района Ар-Румания на северо-западной окраине Ракки штурмовые отряды Сирийских Демократических Сил попали под слаженный огонь двух минометных батарей ИГ*, сообщает источник Федерального агентства новостей.

В ходе осуществленного курдскими связистами радиоперехвата переговоров одного из командиров батареи с корректировщиком огня было установлено, что большая часть разговора велась на турецком языке.

Источник ФАН, имеющий прямое отношение к штурмовым частям СДС, утверждает, что большинством артиллерийских и механизированных подразделений ИГ на севере Сирии командуют действующие или бывшие турецкие офицеры. Есть основания полагать, что группировка исламистов, оставшаяся в Ракке, поддерживает очень близкие контакты с вооруженными силами Турции, равно как и с панисламистскими турецкими политическими движениями.

Напомним, что более 1000 боевиков ИГ покинули Ракку по официальному разрешению представителей командования СДС. Вполне возможно, среди тех, кто предпочел уйти из города, преобладали местные жители, в то время как в обороне с большой долей вероятности остались интернациональные группировки и турецкие военные специалисты. Штурм города Ракка, считающегося условной «сирийской столицей» «Исламского Государства»* начался 7 июня при активной поддержке авиации и спецназа коалиции.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #игил #ракка
Кирилл Оттер
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