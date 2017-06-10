В Избранное

Скопировать

Ракка, 10 июня. В ходе утреннего штурма района Ар-Румания на северо-западной окраине Ракки штурмовые отряды Сирийских Демократических Сил попали под слаженный огонь двух минометных батарей ИГ*, сообщает источник Федерального агентства новостей.

В ходе осуществленного курдскими связистами радиоперехвата переговоров одного из командиров батареи с корректировщиком огня было установлено, что большая часть разговора велась на турецком языке.

Источник ФАН, имеющий прямое отношение к штурмовым частям СДС, утверждает, что большинством артиллерийских и механизированных подразделений ИГ на севере Сирии командуют действующие или бывшие турецкие офицеры. Есть основания полагать, что группировка исламистов, оставшаяся в Ракке, поддерживает очень близкие контакты с вооруженными силами Турции, равно как и с панисламистскими турецкими политическими движениями.

Напомним, что более 1000 боевиков ИГ покинули Ракку по официальному разрешению представителей командования СДС. Вполне возможно, среди тех, кто предпочел уйти из города, преобладали местные жители, в то время как в обороне с большой долей вероятности остались интернациональные группировки и турецкие военные специалисты. Штурм города Ракка, считающегося условной «сирийской столицей» «Исламского Государства»* начался 7 июня при активной поддержке авиации и спецназа коалиции.

* Организация запрещена на территории РФ.