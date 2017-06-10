Два омича сделали шашлык из краснокнижных птиц, украденных из зоопарка

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Омск, 10 июня. Установлены личности убийц краснокнижных птиц в зоопарке Омской области. По подозрению в совершении преступления задержаны двое молодых людей, ранее уже имевших трения с законом.

Как сообщает «360° Подмосковье» со ссылкой на региональное управление МВД, нападение совершено на единственный в России сельский зоопарк. Утром его сотрудники обнаружили сбитые с вольеров замки и жестоко убитых птиц: цесарку обыкновенную, кудрявого пеликана и даурского журавля. Две из них занесены в Красную книгу.

Полицейские считают, что к произошедшему могут быть причастны двое молодых людей — 20 и 22 лет. Они станут фигурантами уголовного дела. Им грозит до 2 лет лишения свободы.

Однако наказание может быть строже. Выяснилось, что в ту же ночь подозреваемые обокрали и шашлычный павильон.