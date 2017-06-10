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Москва, 10 июня. Россия не вмешивается в дела других стран, однако Москву не радует ухудшение отношений между соседями. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на встрече с министром иностранных дел Катара Мухаммадом бен Абдуррахманом Аль Тани.

«Мы по принципиальным соображениям не вмешиваемся ни во внутренние дела других государств, ни в их двусторонние отношения между собой. Однако нас не может радовать ситуация, когда отношения между нашими партнерами ухудшаются», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Москва выступает за разрешение любых противоречий путем равноправного диалога.