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Политика
Россию не радует ухудшение отношений между соседями — Лавров

Россию не радует ухудшение отношений между соседями — Лавров

12:35  10 Июня 2017  /обновлено: 12:51  10 Июня 2017
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Россию не радует ухудшение отношений между соседями — Лавров

Москва, 10 июня. Россия не вмешивается в дела других стран, однако Москву не радует ухудшение отношений между соседями. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на встрече с министром иностранных дел Катара Мухаммадом бен Абдуррахманом Аль Тани.

«Мы по принципиальным соображениям не вмешиваемся ни во внутренние дела других государств, ни в их двусторонние отношения между собой. Однако нас не может радовать ситуация, когда отношения между нашими партнерами ухудшаются», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Москва выступает за разрешение любых противоречий путем равноправного диалога.

#лавров #катар
Катерина Михайлиди
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