Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
СК РФ начал проверку по факту жесткой посадки самолета под Саратовом

СК РФ начал проверку по факту жесткой посадки самолета под Саратовом

11:24  10 Июня 2017
30

СК РФ начал проверку по факту жесткой посадки самолета под Саратовом

Саратов, 10 июня. Причины экстренной посадки, которую совершил самолет Х-32 «Бекас»в Саратовской области, установят следователи.

По факту произошедшего начата доследственная проверка. Ее проводят специалисты Южного управления на транспорте СК РФ. Об этом сообщает ведомство.

По имеющимся предварительным данным, сегодня утром у самолета, проводившего авиахимработы, во время полета возникли неполадки с двигателем. Из-за чего было принято решение об экстренной посадке.

В результате жесткого приземления пострадал пилот. Его доставили в больницу, где врачи диагностировали у него перелом грудной клетки.

Кира Мирова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть