СК РФ начал проверку по факту жесткой посадки самолета под Саратовом

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Саратов, 10 июня. Причины экстренной посадки, которую совершил самолет Х-32 «Бекас»в Саратовской области, установят следователи.

По факту произошедшего начата доследственная проверка. Ее проводят специалисты Южного управления на транспорте СК РФ. Об этом сообщает ведомство.

По имеющимся предварительным данным, сегодня утром у самолета, проводившего авиахимработы, во время полета возникли неполадки с двигателем. Из-за чего было принято решение об экстренной посадке.

В результате жесткого приземления пострадал пилот. Его доставили в больницу, где врачи диагностировали у него перелом грудной клетки.