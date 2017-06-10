Появилось первое видео с угрожающей Земле планетой Нибиру

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Москва, 10 июня. Загадочная планета Нибиру, которая, по мнению ученых, может уничтожить нашу планету, впервые попала на видео. Свидетелем необычного явления стал житель Техаса. Он заснял на телефон два небесных светила, которые появились на горизонте. По его мнению, вторым «Солнцем» как раз и является Нибиру.

По данным ученых, приближение Нибиру к Земле может вызвать серьезные катаклизмы и разрушения. Как видно на записи, два космических объекта находятся на значительном расстоянии друг от друга.

Однако некоторые специалисты считают, что на видео заснята вовсе не Нибиру — изображение представляет собой всего лишь оптическую иллюзию, сообщает «Инфореактор».