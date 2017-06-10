Вертолет потерпел крушение на востоке Тайваня, есть жертвы

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Пекин, 10 июня. На востоке Тайваня разбился вертолет. Жертвами катастрофы стали три человека.

Об этом сообщают СМИ. По их данным, все произошло сегодня около 10 часов утра по местному времени. Гражданский вертолет рухнул в уезде Хуалянь недалеко от порта Фэнбинь. Он принадлежит авиакомпании Emerald Pacific Airlines.

Что стало причиной катастрофы, унесшей жизни трех человек, пока неизвестно. На месте происшествия работают полицейские.