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Происшествия
Вертолет потерпел крушение на востоке Тайваня, есть жертвы

Вертолет потерпел крушение на востоке Тайваня, есть жертвы

11:13  10 Июня 2017
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Вертолет потерпел крушение на востоке Тайваня, есть жертвы

Пекин, 10 июня. На востоке Тайваня разбился вертолет. Жертвами катастрофы стали три человека.

Об этом сообщают СМИ. По их данным, все произошло сегодня около 10 часов утра по местному времени. Гражданский вертолет рухнул в уезде Хуалянь недалеко от порта Фэнбинь. Он принадлежит авиакомпании Emerald Pacific Airlines.

Что стало причиной катастрофы, унесшей жизни трех человек, пока неизвестно. На месте происшествия работают полицейские. 

 

Кира Мирова
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