Эр-Рияд ожидает результатов от соглашения ОПЕК в течение месяца
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Эр-Рияд, 10 июня. Саудовская Аравия считает, что уже в течение ближайшего месяца будут очевидны результаты от заключенной сделки по сокращению добычи нефти.
Такое заявление сделал глава министерства энергетики этой страны Халед аль-Фалех, подтвердив сказанные им ранее слова о том, что итоги соглашения ОПЕК можно будет оценить в июле.
«Мы думаем, что результаты проявят себя в течение ближайших недель — месяца», — уточнил он.
Напомним, соглашение о сокращении добычи нефти было решено продлить еще на 9 месяцев — до окончания первого квартала 2018 года.
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