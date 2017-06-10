На Филиппинах проверяют информацию о ликвидации главарей связанной с ИГ группировки

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Манила, 10 июня. Информация о гибели братьев Мауте, которые являются лидерами исламистской группировки, названной их именем, пока проверяется. Однако у филиппинских военных есть достаточные основания полагать, что сообщения об уничтожении главарей являются истиной.

Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал представитель армии Филиппин подполковник Джо-Ар Эррера.

«Мы все еще ожидаем подтверждения. Мы все еще стараемся подтвердить достоверность докладов, но есть убедительные свидетельства», — заявил он.

Как передает агентство Reuters, братья Мауте могли быть уничтожены во время боев за захваченный боевиками город Марави. Возглавляемая ими группировка поддерживает запрещенную в России террористическую организацию ИГ*.

* Организация запрещена на территории РФ.