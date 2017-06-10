Сирия: рассказ инженера о возрождении нефтегазового комплекса после победы над ИГ под Пальмирой

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Корреспондентам Федерального агентства новостей (ФАН) удалось получить развернутый комментарий сирийского инженера-нефтяника о положении дел в сфере восстановления нефтедобывающей промышленности Сирии.

Несмотря на внезапную атаку боевиков ИГИЛ* (ИГ*, «Исламское государство»* — террористическая организация, запрещенная в РФ — прим.), сумевших трое суток назад повредить две из двенадцати скважин месторождения «Хайян», добыча нефти, а также газа, необходимого для электроснабжения населенных пунктов, была восстановлена в штатных объемах.

Директор ДКС (департамент капитального ремонта) нефтеперерабатывающего завода «Хайян», Аднан Тейшури, уверен, что, несмотря на тяжелый урон, нанесенный боевиками ИГИЛ предприятиям нефтяной и газовой промышленности Сирийской арабской республики, скважины в окрестностях Пальмиры в самое ближайшее время начнут добычу в довоенном режиме.

«Прежде всего, добро пожаловать на нефтеперерабатывающий завод «Хайян», — обратился сирийский нефтяник к читателям ФАН. — Разрешите представиться: Аднан Тейшури, директор департамента капитального ремонта скважин. Для начала скажу несколько слов о работе нашей компании до вторжения ИГИЛ. Наша работа протекала гладко, как на нефтеперерабатывающем заводе, так и на скважинах в районах Джихар, Аль-Мухур, Джазир и Мазрур. После того, как захваченные ИГИЛ нефтяные поля были отбиты нашей армией, мы приехали сюда и увидели, что террористы взорвали завод».

Тут необходимо отметить, что некоторые технологические узлы боевики террористы просто не успели подорвать в ходе отступления из окрестностей Пальмиры. Сразу после штурма боевики ИГИЛ еще надеялись удержать большую часть нефтяных полей, максимально увеличив объемы добычи нефти, которую собирались использовать в своих целях.

Еще в начале марта правительственная Сирийская арабская армия начала стремительно расширять «карман», образовавшийся вокруг древнего города Пальмира после успешного штурма, и уже в середине апреля все стратегически важные высоты вокруг были взяты под контроль частями САА и хазарейским ополчением.

Сирийские военные и инженеры неоднократно отмечали практически идеальное состояние и высокое техническое оснащение трубопроводов и нефтеперерабатывающих фабрик, находившихся под контролем ИГИЛ, и, в силу тех или иных причин, не пострадавших при штурме северных рубежей частями САА. Есть основания полагать, что запчасти и комплектующие в район завода «Хайян» поставлялись не без помощи Саудовской Аравии.

Аднан Тейшури, тем не менее, счел нужным отметить, что значительная часть оборудования скважин была уничтожена или серьезно повреждена.

«Большие объемы газа выбрасывались в воздух, и это наносило серьезный вред району и окружающей среде, — отметил инженер. — Очень трудно было начать восстановление завода и ремонт скважин, чтобы вернуть производство на прежний уровень. Европейский Союз и США ввели в отношении нас жесткие санкции. Мы потеряли доступ к технологическим решениям, с помощью которых могли бы улучшить нефтедобычу и восстановить завод. Все зависело только от нас. В сутки мы теряли более десяти миллионов кубических метров газа…»

Тем не менее, по словам главы департамента капитального строительства, сирийские инженеры и строители отлично справились с поставленной задачей.

«Мы восстановили большую часть инфраструктуры, потушили пожары… Еще недавно никто из наших сотрудников не верил в успешное завершение проекта», — отметил Тейшури.

Сирийские нефтяники надеются в скором времени повысить объемы ежедневной нефтедобычи и приблизить ее к довоенным показателям. На сегодня в окрестностях Пальмиры добыча составляет около трех миллионов кубических метров газа и более пяти тысяч баррелей нефти в сутки.

* Организация запрещена на территории РФ.