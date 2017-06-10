Филиппинские военные рассказали, как США помогают им освобождать Марави
Манила, 10 июня. По словам командования армии Филиппин, американский спецназ действительно оказывает поддержку правительственным силам по освобождению от боевиков города Марави.
Но помощь эта состоит в технических вопросах. Такое заявление сделал в интервью журналистам подполковник Джо-Ар Эррера, сообщает Reuters.
«Они не участвуют в боях. Они только предоставляют техническую поддержку», — цитируют его издания.
Напомним, решением президента Филиппин Родриго Дутерте на юге страны введено военное положение. Причиной тому послужили столкновения армии с боевиками, которые входят в группировку, оказывающую поддержку ИГ* («Исламское государство»* — террористическая организация, запрещена в России).
* Организация запрещена на территории РФ.