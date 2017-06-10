Филиппинские военные рассказали, как США помогают им освобождать Марави

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Манила, 10 июня. По словам командования армии Филиппин, американский спецназ действительно оказывает поддержку правительственным силам по освобождению от боевиков города Марави.

Но помощь эта состоит в технических вопросах. Такое заявление сделал в интервью журналистам подполковник Джо-Ар Эррера, сообщает Reuters.

«Они не участвуют в боях. Они только предоставляют техническую поддержку», — цитируют его издания.

Напомним, решением президента Филиппин Родриго Дутерте на юге страны введено военное положение. Причиной тому послужили столкновения армии с боевиками, которые входят в группировку, оказывающую поддержку ИГ* («Исламское государство»* — террористическая организация, запрещена в России).





* Организация запрещена на территории РФ.