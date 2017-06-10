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Происшествия
У совершившего жесткую посадку самолета под Саратовом не было разрешения на взлет

У совершившего жесткую посадку самолета под Саратовом не было разрешения на взлет

11:18  10 Июня 2017
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У совершившего жесткую посадку самолета под Саратовом не было разрешения на взлет

Саратов, 10 июня. У легкомоторного самолета, совершившего жесткую посадку в Вольском районе Саратовской области, не было разрешения на взлет. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре региона.

По данным ведомства, в Центре управления полетами области рассказали, что все, кто подавал запрос на взлет, приземлились благополучно.

На месте происшествия работает оперативная группа, обстоятельства ЧП устанавливаются.

Напомним, по предварительным данным, 55-летний пилот, оказался любителем. Он получил серьезные травмы и был госпитализирован.

#самолет #саратов #посадка
Катерина Михайлиди
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