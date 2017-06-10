У совершившего жесткую посадку самолета под Саратовом не было разрешения на взлет
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Саратов, 10 июня. У легкомоторного самолета, совершившего жесткую посадку в Вольском районе Саратовской области, не было разрешения на взлет. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре региона.
По данным ведомства, в Центре управления полетами области рассказали, что все, кто подавал запрос на взлет, приземлились благополучно.
На месте происшествия работает оперативная группа, обстоятельства ЧП устанавливаются.
Напомним, по предварительным данным, 55-летний пилот, оказался любителем. Он получил серьезные травмы и был госпитализирован.
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