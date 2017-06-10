Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в провинциях Дамаск и Даръа

В Избранное

Скопировать

Москва, 10 июня. Россия зафиксировала шесть нарушений режима тишины в провинциях Дамаск и Даръа, Турция — пять нарушений в провинциях Даръа, Идлиб и Латакия.

Как сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, большинство нарушений были зафиксированы на территориях, контролируемых террористами запрещенных в РФ организаций «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*) и «Джебхат ан-Нусра».

За минувшие сутки специалисты центра по примирению враждующих сторон в Сирии не проводили гуманитарные акции, новых соглашений о присоединении к режиму тишины также не подписывалось. Ведутся переговоры с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

«ООН и партнеры продолжают оказывать продовольственную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь населению САР. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем всех нуждающихся», — говорится в сообщении Минобороны.

* Организация запрещена на территории РФ.