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Экономика
Саудовская Аравия: Ситуация с Катаром не отразится на соглашении ОПЕК

Саудовская Аравия: Ситуация с Катаром не отразится на соглашении ОПЕК

10:18  10 Июня 2017
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Саудовская Аравия: Ситуация с Катаром не отразится на соглашении ОПЕК

Эр-Рияд, 10 июня. Ситуация, которая сложилась вокруг Катара, не должна отразиться на соглашении о сокращении добычи нефти, которое решено было продлить на 9 месяцев. Такое мнение высказал министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех. 

«Я не думаю, что дипломатические вопросы будут иметь хоть какое-то влияние на соглашение о сокращении добычи», — цитирует его ТАСС.

Саудовская Аравия: Ситуация с Катаром не отразится на соглашении ОПЕК

Напомним, дипломатический скандал разгорелся на этой неделе. Президент США Дональд Трамп обвинил Катар в спонсировании терроризма. 

#трамп #аль-фалех
Кира Мирова
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