Саудовская Аравия: Ситуация с Катаром не отразится на соглашении ОПЕК

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Эр-Рияд, 10 июня. Ситуация, которая сложилась вокруг Катара, не должна отразиться на соглашении о сокращении добычи нефти, которое решено было продлить на 9 месяцев. Такое мнение высказал министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

«Я не думаю, что дипломатические вопросы будут иметь хоть какое-то влияние на соглашение о сокращении добычи», — цитирует его ТАСС.

Напомним, дипломатический скандал разгорелся на этой неделе. Президент США Дональд Трамп обвинил Катар в спонсировании терроризма.