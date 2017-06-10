СМИ рассказали об итогах «тайных переговоров» России и США по зонам деэскалации в Сирии

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Вашингтон, 10 июня. Вашингтон и Москва провели ряд «тайных переговоров» о зонах деэскалации в Сирии. О совещаниях накануне сообщила газета Wall Street Journal.

По данным издания, представители России и США провели уже две встречи, еще одна не состоялась из-за несовпадения рабочих графиков. С американской стороны в контактах по Сирии участвовали спецпредставитель президента Бретт Макгурк и спецпосланник по Сирии Майкл Ратни. Кроме того, обсуждались и вопросы, касающиеся разгрома террористов «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*). Как пишет газета, в случае успеха переговоров в Сирии могут появиться новые зоны деэскалации. Однако ни одна из сторон не давала пока никаких комментариев по данному вопросу, сообщает «Политэксперт».

При этом дипломатический корреспондент Al Monitor в Вашингтоне Лаура Розен отметила, что переговоры «неприметно активизировались» в последние дни. Ссылаясь на источник в дипломатических кругах, она сообщила, что встречи начались со встречи в Иордании в конце мая. В том числе на них обсуждается территория от границы с Иорданией и до Евфрата.

Собеседник корреспондента считает, что любое соглашение по Сирии обеспечит стабильность Израиля и Иордании. Однако Израиль подчеркивает, что не допустит присутствия Ирана на границе с Сирией, передает телеканал 360.

* Организация запрещена на территории РФ.