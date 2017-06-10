Более трети российских студентов назвали Путина настоящим патриотом страны

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Москва, 10 июня. Студенты высших учебных заведений приняли участие в исследовании, которое провел Центр социологии студенчества. Было опрошено более 3,5 тысяч человек из 50 регионов России.

Выяснилось, что большая часть опрошенных (почти 80%) символом истинного патриотизма считают ветеранов Великой Отечественной войны. Более трети респондентов (34%) назвали президента России Владимира Путина примером настоящего патриота страны.

Как уточняет РИА Новости, 43% студентов, принявших участие в опросе, уверены, что современной молодежи не хватает любви к Родине, они уверены, что патриотично настроенных граждан меньшинство. 35% заявили, что их не менее половины.