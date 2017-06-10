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Россия
Два вулкана на Камчатке выбросили пепел на многокилометровую высоту

Два вулкана на Камчатке выбросили пепел на многокилометровую высоту

9:59  10 Июня 2017
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Два вулкана на Камчатке выбросили пепел на многокилометровую высоту

Петропавловск-Камчатский, 10 июня. На Камчатке вулканы Ключевской и Шивелуч выбросили столбы пепла на семь и восемь тысяч метров над уровнем моря, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Утром в субботу был зафиксирован пепловый выброс на вулкане Ключевская сопка. Его высота составила до семи километров над уровнем моря. Как добавили в МЧС, высота самого вулкана составляет 4750 метров.

Облако пепла направилось в сторону поселка Атласово. К счастью для жителей населенного пункта, шлейф рассеялся по пути. 

«Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. Туристическим организациям рекомендовано не организовывать туры в районе вулкана», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Помимо этого, утром в субботу произошел пепловый выброс на вулкане Шивелуч. Его высота, по уточненным данным, составила до восьми километров при высоте вулкана 3283 метра.

Ветром пепловый шлейф отнесло на 12 километров в юго-западном направлении от вулкана, минуя населенные пункты.

Два вулкана на Камчатке выбросили пепел на многокилометровую высоту

#камчатка #шивелуч #ключевской #вулканы
Олеся Волкова
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