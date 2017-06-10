Один человек погиб и 20 пострадали в ДТП с автобусом в Японии

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Токио, 10 июня. Туристический автобус, который перевозил около 40 человек, в японской префектуре Аити попал в дорожно-транспортное происшествие, столкнувшись с легковым автомобилем.

Как пишут СМИ, один человек погиб, свыше 20 — получили различные травмы и доставлены в больницу.

Трагедия произошла ранним утром, приблизительно в 7.30 по местному времени. По информации изданий, участок дороги в районе места ДТП все еще перекрыт, полиция устанавливает обстоятельства и причины случившегося.