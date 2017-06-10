Эхо терактов: полиция Лондона готова установить баррикады в общественных местах

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Лондон, 10 июня. Полиция Лондона заявила о возможных усилениях мер безопасности в общественных местах. Как сообщается в заявлении правоохранителей, в местах скопления людей могут установить баррикады.

Рассматривается вопрос об установке баррикад в местах скопления людей и главных достопримечательностей. Возможны введения и других мер безопасности. Полиция ищет возможности усиления охраны безопасности во время проведения летних массовых мероприятий.

Глава контртеррористического отдела полиции Лондона Дин Хэйдон обратился к жителям столицы Великобритании с просьбой сообщать правоохранителям обо всем необычном и подозрительном.

Напомним, 3 июня автомобиль протаранил толпу на Лондонском мосту. Трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Жертвами теракта стали восемь человек.