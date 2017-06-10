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Политика
Северная Корея готовит испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея готовит испытания межконтинентальной баллистической ракеты

9:27  10 Июня 2017
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Северная Корея готовит испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Пхеньян, 10 июня. КНДР готовится к запуску межконтинентальной баллистической ракеты. Испытания могут начаться в ближайшем будущем. Информация об этом опубликована в северокорейской прессе, которая пророчит 100-процентный успех мероприятия. 

«Испытание ракеты такого класса, которое наверняка будет успешным, продемонстрирует провал враждебной политики США в отношении народной республики», — пишет центральная газета КНДР.

Северная Корея готовит испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Издание подчеркивает, что США «не осмелятся» воевать с государством, вооруженным столь мощным оружием.

Кира Мирова
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