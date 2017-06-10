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Обед с миллиардером Баффеттом ушел с молотка за 2,6 млн долларов

Обед с миллиардером Баффеттом ушел с молотка за 2,6 млн долларов

9:13  10 Июня 2017
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Обед с миллиардером Баффеттом ушел с молотка за 2,6 млн долларов

Нью-Йорк, 10 июня. Право обеда с американским инвестором Уорреном Баффеттом было продано на ежегодном благотворительном аукционе в США. Победитель торгов, пожелавший остаться неизвестным, заплатил за ужин более чем 2,6 млн долларов.

Как сообщает Associated Press, миллиардер устраивал аукцион уже в 18 раз. Торги проходили онлайн на интернет-площадке eBay. Собранные средства инвестор перечисляет фонду Glide Foundation, оказывающему поддержку бездомным города Сан-Франциско.

По итогам всех прошедших торгов Баффетту удалось собрать в общей сложности более 24 млн долларов.

#аукцион #баффетт
Олеся Волкова
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