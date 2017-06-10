Радев хочет пригласить Путина на юбилей освобождения Болгарии

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София, 10 июня. Президент Болгарии Румен Радев будет рад видеть своего российского коллегу Владимира Путина на торжествах, посвященных празднованию 140 годовщины освобождения страны от османского ига.

Юбилейные мероприятия состоятся в следующем году. Радев намерен лично пригласить Путина во время беседы, которая состоится в ближайшем будущем.

«В скором времени у меня состоится разговор с российским президентом Владимиром Путиным, и я приглашу его на празднование 140-летия освобождения Болгарии», — цитируют болгарского лидера местные СМИ.

В интервью журналистам он добавил, что не собирается идти на поводу у «кучки депутатов», которые из-за своей «одержимости» выступают против приглашения Путина.