Цена смартфона iPhone SE упала до рекордного уровня

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Москва, 10 мая. Смартфон iPhone SE можно купить по рекордно низкой цене. Некоторые магазины предлагают приобрести его за немногим более 20 тысяч рублей.

За 9 месяцев, прошедших с тех пор, как гаджет поступил на прилавки, такого низкого ценника на него еще не было. Об этом сообщает Hi-Tech.Mail.ru. Смартфон с момента своего выхода на рынок «похудел» более чем на 12 тысяч рублей. Тогда за право обладания им приходилось выкладывать 33 тысячи.

Но чтобы найти iPhone SE по самой выгодной на сегодня цене, придется повыбирать среди множества предложений. Ведь крупные сети продают его за 25 тысяч рублей.