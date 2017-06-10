Ученые выяснили, смогут ли насекомоподобные пришельцы выжить на Земле

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Москва, 10 июня. Специалисты, рассматривающие возможность инопланетного вторжения на Землю, пришли к выводу, что земная атмосфера будет губительной для инсектоидов.

Исследователи различных областей науки давно задаются вопросом о возможности инопланетного вторжения. По мнению уфологов, пришельцы-инсектоиды не смогут выжить в атмосфере Земли.

Художники фантасты неоднократно изображали инопланетян в виде насекомоподобных существ. У уфологов такая разновидность инопланетной жизни получила название инсектоиды.

Как пишет «Инфореактор», специалисты предполагают, что наша атмосфера может оказаться слишком агрессивной для пришельцев из-за наличия в ней кислорода.

Другой опасностью может стать земное притяжение, которое попросту окажется губительным для насекомоподобных инопланетян.