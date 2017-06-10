Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Ученые выяснили, смогут ли насекомоподобные пришельцы выжить на Земле

Ученые выяснили, смогут ли насекомоподобные пришельцы выжить на Земле

8:53  10 Июня 2017
116

Ученые выяснили, смогут ли насекомоподобные пришельцы выжить на Земле

Москва, 10 июня. Специалисты, рассматривающие возможность инопланетного вторжения на Землю, пришли к выводу, что земная атмосфера будет губительной для инсектоидов.

Исследователи различных областей науки давно задаются вопросом о возможности инопланетного вторжения. По мнению уфологов, пришельцы-инсектоиды не смогут выжить в атмосфере Земли. 

Художники фантасты неоднократно изображали инопланетян в виде насекомоподобных существ. У уфологов такая разновидность инопланетной жизни получила название инсектоиды. 

Ученые выяснили, смогут ли насекомоподобные пришельцы выжить на Земле

Как пишет «Инфореактор», специалисты предполагают, что наша атмосфера может оказаться слишком агрессивной для пришельцев из-за наличия в ней кислорода.

Другой опасностью может стать земное притяжение, которое попросту окажется губительным для насекомоподобных инопланетян.

#инопланетяне #уфология
Олеся Волкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть