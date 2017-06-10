Abarth представил спецсерию «спортивных» грузовиков

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Рим, 10 июня. Компания Abarth подготовила для итальянского производителя грузовиков Iveco специальную серию «спортивных» тягачей Stralis XP TCO2 Champion.

Серия вышла в честь подписания партнерского соглашения, согласно которому Iveco в течение трех лет будет официальным перевозчиком гоночной команды Abarth.

«Спортивные» тягачи из спецсерии отличаются от своих «собратьев» исключительно стилистикой: цветовая схема выполнена в стиле Abarth (белый цвет, красные полосы, черные элементы).

В общей сложности компания выпустит 124 стилизованных грузовика. Стоимость каждого из них составляет порядка 150 тыс. евро.