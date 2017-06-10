Abarth представил спецсерию «спортивных» грузовиков
Рим, 10 июня. Компания Abarth подготовила для итальянского производителя грузовиков Iveco специальную серию «спортивных» тягачей Stralis XP TCO2 Champion.
Серия вышла в честь подписания партнерского соглашения, согласно которому Iveco в течение трех лет будет официальным перевозчиком гоночной команды Abarth.
«Спортивные» тягачи из спецсерии отличаются от своих «собратьев» исключительно стилистикой: цветовая схема выполнена в стиле Abarth (белый цвет, красные полосы, черные элементы).
В общей сложности компания выпустит 124 стилизованных грузовика. Стоимость каждого из них составляет порядка 150 тыс. евро.
As you can tell, the family is getting bigger! Welcome @IVECO to the scorpion world! pic.twitter.com/a7GHEPDpeW— Abarth (@TeamAbarth) June 7, 2017