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Технологии
Abarth представил спецсерию «спортивных» грузовиков

Abarth представил спецсерию «спортивных» грузовиков

8:41  10 Июня 2017
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Abarth представил спецсерию «спортивных» грузовиков

Рим, 10 июня. Компания Abarth подготовила для итальянского производителя грузовиков Iveco специальную серию «спортивных» тягачей Stralis XP TCO2 Champion. 

Серия вышла в честь подписания партнерского соглашения, согласно которому Iveco в течение трех лет будет официальным перевозчиком гоночной команды Abarth.

«Спортивные» тягачи из спецсерии отличаются от своих «собратьев» исключительно стилистикой: цветовая схема выполнена в стиле Abarth (белый цвет, красные полосы, черные элементы).

В общей сложности компания выпустит 124 стилизованных грузовика. Стоимость каждого из них составляет порядка 150 тыс. евро.

 

#abarth #iveco
Олеся Волкова
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