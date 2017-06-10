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Происшествия
Омская «Мега» закрыта из-за ливня

Омская «Мега» закрыта из-за ливня

8:35  10 Июня 2017
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Омская «Мега» закрыта из-за ливня

Омск, 10 июня. Торговый центр «Мега» в Омске не выдержал буйства стихии. Из-за мощного ливня его пришлось закрыть и пока неизвестно, как долго будут устраняться последствия.

Покупателям, приехавшим в субботу утром в семейный ТЦ за покупками и развлечениями, пришлось пересматривать планы. Расстроенные жители Омска жалуются на закрытые двери «Меги», где в том числе находится и IKEA, в социальных сетях.



Напомним, накануне город пережил настоящий потоп. Затоплению подверглись многие торговые точки.   

Кира Мирова
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