Саперам, помешавшим второму взрыву в метро Петербурга, вручили награды

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Санкт-Петербург, 10 июня. Взрывотехники ОМОН Росгвардии, предотвратившие взрывы на станции метро «Площадь Восстания» в Петербурге 3 апреля, получили государственные награды, сообщает пресс-служба ГУ Россгвардии по Петербургу и Ленобласти.

«Высоких наград за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, удостоены трое сотрудников ОМОН Росгвардии, 3 апреля этого года обезвредившие самодельное взрывное устройство», — говорится в сообщении ведомства.

Орденом Мужества награжден старший инженер-сапер, майор полиции, руководивший в тот день группой взрывотехников ОМОН. Двое его коллег, инженер-сапер и взрывотехник, награждены медалью «За Отвагу».

Отметим, имена награжденных в сообщении Росгвардии не называются в интересах безопасности сотрудников.

Напомним, жертвами теракта в петербургском метро 3 апреля стали 16 человек. Террорист-смертник подорвал взрывное устройство в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В этот же день еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции «Площадь Восстания».

