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Политика
МИД Венесуэлы обвиняет Германию во вмешательстве во внутренние дела страны

МИД Венесуэлы обвиняет Германию во вмешательстве во внутренние дела страны

8:17  10 Июня 2017
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МИД Венесуэлы обвиняет Германию во вмешательстве во внутренние дела страны

Каракас, 10 июня. МИД Венесуэлы обвинил канцлера ФРГ Ангелу Меркель во вмешательстве во внутренние дела страны и пропаганде насильственных мер, которыми пользуется оппозиция до достижения своих политических целей.  

«Венесуэла протестует против заявлений канцлера Ангелы Меркель, вмешивающихся во внутренние дела страны и потворствующих устроенному оппозицией насилию, и осуждает их», — написала на своей странице в Twitter глава МИД Венесуэлы Дельси Родригес.  

МИД Венесуэлы обвиняет Германию во вмешательстве во внутренние дела страны

Это обвинение стало ответом на заявления Меркель, сделанные в ходе ее поездки по странам Латинской Америки. Она призвала с мирному разрешению кризиса в Венесуэле, где уже более двух месяцев проходят массовые протесты, во время которых погибли 67 человек. 

#меркель #родригес
Кира Мирова
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