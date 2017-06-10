МИД Венесуэлы обвиняет Германию во вмешательстве во внутренние дела страны

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Каракас, 10 июня. МИД Венесуэлы обвинил канцлера ФРГ Ангелу Меркель во вмешательстве во внутренние дела страны и пропаганде насильственных мер, которыми пользуется оппозиция до достижения своих политических целей.

«Венесуэла протестует против заявлений канцлера Ангелы Меркель, вмешивающихся во внутренние дела страны и потворствующих устроенному оппозицией насилию, и осуждает их», — написала на своей странице в Twitter глава МИД Венесуэлы Дельси Родригес.

Это обвинение стало ответом на заявления Меркель, сделанные в ходе ее поездки по странам Латинской Америки. Она призвала с мирному разрешению кризиса в Венесуэле, где уже более двух месяцев проходят массовые протесты, во время которых погибли 67 человек.