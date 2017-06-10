Сирия: российские военные оказали медицинскую помощь инвалидам Латакии

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Латакия (Сирия), 10 июня. Гуманитарный конвой российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии доставил членам Общества инвалидов Латакии продовольственные пакеты и медикаменты.

Как сообщил в ходе церемонии передачи гуманитарной помощи офицер Центра Александр Воронцов, российские военные привезли более 250 продуктовых пакетов, основу которых составили рис, чай, мука, сахар и мясные консервы, для местного Общества инвалидов.

Помимо этого, врачи медицинского отряда специального назначения оказали медицинскую помощь 50 обратившимся жителям Латакии и выдали им медикаменты.

По его словам, за день до этого офицеры Центра вместе с руководством общества составили списки тех, кто особенно нуждается в помощи. Это помогло более четко организовать выдачу продовольственных пакетов.