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Новости Сирии
Сирия: российские военные оказали медицинскую помощь инвалидам Латакии

Сирия: российские военные оказали медицинскую помощь инвалидам Латакии

8:16  10 Июня 2017
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Сирия: российские военные оказали медицинскую помощь инвалидам Латакии

Латакия (Сирия), 10 июня. Гуманитарный конвой российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии доставил членам Общества инвалидов Латакии продовольственные пакеты и медикаменты.

Как сообщил в ходе церемонии передачи гуманитарной помощи офицер Центра Александр Воронцов, российские военные привезли более 250 продуктовых пакетов, основу которых составили рис, чай, мука, сахар и мясные консервы, для местного Общества инвалидов.

Помимо этого, врачи медицинского отряда специального назначения оказали медицинскую помощь 50 обратившимся жителям Латакии и выдали им медикаменты.

По его словам, за день до этого офицеры Центра вместе с руководством общества составили списки тех, кто особенно нуждается в помощи. Это помогло более четко организовать выдачу продовольственных пакетов.

 

#сирия #латакия
Олеся Волкова
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