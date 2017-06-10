Трамп не волнуется за авиабазу США в Катаре

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Вашингтон, 10 июня. Президент США Дональд Трамп не выражает беспокойства в связи с авиабазой американских вооруженных сил, которая находится в Катаре.

Он верит, что ситуация вокруг этой страны будет урегулирована с учетом интересов Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома.

«Я не слышал, чтобы он выражал озабоченность в связи с темой базы», — цитирует собеседника агентство.

Добавим, что на авиабазе аль-Адид в Катаре дислоцируются более 11 тысяч военных США и стран, входящих в антитеррористическую коалицию.