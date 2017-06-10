Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
Стало известно, когда Mitsubishi начнет продажи Eclipse Cross в России

Стало известно, когда Mitsubishi начнет продажи Eclipse Cross в России

7:49  10 Июня 2017
211

Стало известно, когда Mitsubishi начнет продажи Eclipse Cross в России

Москва, 10 июня. Новый компактный SUV в кузове купе Mitsubishi Eclipse Cross, представленный в этом году на Женевском автосалоне, должен появиться на российском рынке в 2018 году. 

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на директора по маркетингу и связям с общественностью «ММС Рус» Илью Никонорова, в компании прогнозируют успех модели в России. По его словам, в настоящее время активно ведется работа над тем, «чтобы уже в следующем году Mitsubishi Eclipse Cross появился в дилерской сети бренда в России». 

Пока не сообщается, каковы будут цены в России на компактный кроссовер.

Сейчас бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в мае выросли на 53%. 

Стало известно, когда Mitsubishi начнет продажи Eclipse Cross в России

#mitsubishi
Олеся Волкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть