Древнюю усыпальницу времен Александра Македонского обнаружили в Египте

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Каир, 10 июня. На севере Египта археологам удалось обнаружить гробницу, которая могла принадлежать одному из приближенных самого Александра Македонского. Специалисты установили, что захоронение относится к годам его царствования — 356–323 годы до нашей эры.

Об уникальной находке журналистам рассказал руководитель управления министерства по делам древностей в регионе Западная Дельта профессор Мустафа Рашди. Он пояснил, что усыпальница представляет собой четыре больших зала, стены которых покрыты барельефами и древними письменами.

Предметы быта и роскоши, которые удалось обнаружить в гробнице, указывают на высокий статус похороненного человека. Это и привело ученых к мысли о том, что он мог принадлежать к числу знатных особ, входящих в ближайшее окружение македонского царя.



