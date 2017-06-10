Донбасс: ВСУ за сутки восемь раз обстреляли территорию ЛНР
Луганск, 10 июня. ВСУ за минувшие сутки восемь раз обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Под огонь украинских силовиков попали районы Алмазной, поселка городского типа Калиново, сел Лозовое, Калиновка, Санжаровка, Логвиново и Желобок.
ВСУ при обстрелах использовали 120-мм и 82-мм минометы, вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС и стрелковое оружие.
По данным Народной милиции ЛНР, повреждений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.
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