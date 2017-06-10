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Новороссия
Донбасс: ВСУ за сутки восемь раз обстреляли территорию ЛНР

Донбасс: ВСУ за сутки восемь раз обстреляли территорию ЛНР

7:39  10 Июня 2017
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Донбасс: ВСУ за сутки восемь раз обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 10 июня. ВСУ за минувшие сутки восемь раз обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Под огонь украинских силовиков попали районы Алмазной, поселка городского типа Калиново, сел Лозовое, Калиновка, Санжаровка, Логвиново и Желобок.

ВСУ при обстрелах использовали 120-мм и 82-мм минометы, вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС и стрелковое оружие.

По данным Народной милиции ЛНР, повреждений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.    

 

#всу #донбасс #украина #лнр #новороссия
Олеся Волкова
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