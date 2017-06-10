Президент Болгарии: С удовольствием поддержу отмену санкций против России

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София, 10 июня. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что готов поддержать отмену антироссийских санкций, но сам этот процесс инициировать не может.

В интервью телеканалу BTV Радев сообщил журналистам, что «с удовольствием поддержит любые действия по отмене этих санкций». Однако при этом добавил, что «президент самостоятельно не может инициировать подобные действия».

По мнению президента Болгарии, рано или поздно ЕС придется отменить антироссийские санкции, поскольку «взаимные ограничительные меры приносят только вред».

Евросоюз ввел санкции против секторов экономики России после вхождения Крыма в состав России и обострения ситуации в Донбассе.