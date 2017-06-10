Меркель призвала страны Персидского залива вместе искать решение по Катару
Мехико, 10 июня. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала страны Персидского залива вместе работать для поиска решения по ситуации вокруг Катара.
После встречи в Мехико с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето Меркель заявила журналистам, что власти Германии «обеспокоены ситуацией в Катаре». При этом она подчеркнула, что «все страны Персидского залива должны работать вместе для поиска решения».
По мнению Меркель, решение не будет найдено, пока в процесс не будут включены все региональные игроки, такие как сам Катар и Иран, а также Турция.
Напомним, 5 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Власти страны обвинили в поддержке террористов и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позднее о разрыве дипотношений объявили также власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова.