Меркель призвала страны Персидского залива вместе искать решение по Катару

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Мехико, 10 июня. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала страны Персидского залива вместе работать для поиска решения по ситуации вокруг Катара.

После встречи в Мехико с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето Меркель заявила журналистам, что власти Германии «обеспокоены ситуацией в Катаре». При этом она подчеркнула, что «все страны Персидского залива должны работать вместе для поиска решения».



По мнению Меркель, решение не будет найдено, пока в процесс не будут включены все региональные игроки, такие как сам Катар и Иран, а также Турция.

Напомним, 5 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Власти страны обвинили в поддержке террористов и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позднее о разрыве дипотношений объявили также власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова.