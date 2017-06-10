Страсти накаляются: матч Босния и Герцеговина – Греция завершился массовой дракой

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Москва, 10 июня. Отборочный матч к чемпионату мира по футболу 2018 года между сборной Боснии и Герцеговины и командой Греции завершился нулевой ничьей и массовой дракой.

Команды не смогли открыть счет в матче, прошедшем в Зенице. Как только прозвучал финальный свисток, на поле возник конфликт между одноклубниками по итальянской «Роме» форвардом боснийской команды Эдин Джеко и греческим защитником Костасом Маноласом. Когда спустя несколько секунд казалось, что конфликт исчерпан, к драке подключились остальные игроки, а также персонал команд.

Полузащитник греков Яннис Яннотас в результате потасовки остался без зуба.

Отметим, после шести туров сборная Бельгии с 16 очками занимает первое место в группе Н, далее следуют команды Греции (12) и Боснии и Герцеговины (11).

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.