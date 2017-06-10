Ученые: Стресс ведет к раннему половому созреванию

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Пекин, 10 июня. Китайские ученые установили цепочку зависимостей, связанную со здоровьем детей. Они выяснили, что испытываемые в детстве нервные потрясения и переживания ведут к раннему половому созреванию, а это в свою очередь резко повышает риски онкологических заболеваний.

По мнению исследователей, именно стресс провоцирует гормональный всплеск, что приводит ребенка к мысли об интимной жизни гораздо раньше, чем хотелось бы родителям. Ну а скачки уровня гормонов становятся причиной сбоя в работе всего организма.

В связи с этим, во избежание проблем в ближайшим и долгосрочном будущем, следует ограждать детей от стрессовых ситуаций, советуют ученые.