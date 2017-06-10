Американка, изнасилованная Полански, потребовала закрыть дело

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Лос-Анджелес, 10 июня. Американка, изнасилованная режиссером Романом Полански, потребовала в суде закрыть дело против кинодеятеля.

Сообщается, что в ходе слушаний в пятницу 54-летняя Саманта Геймер заявила, что Полански отбыл свое наказание и ничего ей не должен.

Женщина подчеркнула, что это в конечном итоге станет актом милосердия по отношению к ней и ее семье.

По словам ее адвоката, Геймер «устала от этого дела».

Напомним, что в 1977 году суд в Лос-Анджелесе признал Полански виновным в растлении Геймер. Режиссер заключил сделку со следствием и находился 42 дня в тюрьме, после чего был отпущен и сбежал в Европу.