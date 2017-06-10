Прочная тенденция: российский авторынок вырос в мае почти на 15%

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Москва, 10 июня. Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам мая увеличились на 14,7% и составили 124 990 машин, сообщает пресс-служба Ассоциации автомобильного бизнеса (АЕБ).

По данным Ассоциации, с января по май 2017 года в России было продано 577 449 автомобилей. Председатель комитета автомобильных производителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что «российский автомобильный рынок демонстрирует солидную прибыль в годовом исчислении в мае, третий месяц подряд». По его словам, положительная динамика продаж наблюдается у большинства участников рынка, что «превращается в прочную тенденцию».

Лидером российского рынка остается АВТОВАЗ. В мае была реализована 25 051 машина (+22%). На втором месте в России: KIA с 15121 автомобилем. «Бронза» у Hyundai с показателем 11955 реализованных машин (+13%).

В первую десятку также попали Renault, Toyota, Volkswagen, Nissan, Skoda, ГАЗ, Ford.