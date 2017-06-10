Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Ученые рассчитали параметры идеального любовника

Ученые рассчитали параметры идеального любовника

6:35  10 Июня 2017
187

Ученые рассчитали параметры идеального любовника

Москва, 10 июня. Международная группа ученых составила перечень параметров, характеризующих мужчину, являющегося идеальным любовником.

Специалисты отметили, что особое значение для сексуальных талантов мужчины имеют его рост и возраст. Так, по мнению экспертов, рост мужчины, способного доставить женщине незабываемое удовольствие, не превышает 170 сантиметров.

Объясняется это тем, что невысокие люди, как правило обладают комплексами, которые заставляют их проявлять особые таланты в интимной жизни.

Ученые рассчитали параметры идеального любовника

При этом, возраст идеального любовника составляет от 26 до 30 лет.

Ирина Новикова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть