Ученые рассчитали параметры идеального любовника

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Москва, 10 июня. Международная группа ученых составила перечень параметров, характеризующих мужчину, являющегося идеальным любовником.

Специалисты отметили, что особое значение для сексуальных талантов мужчины имеют его рост и возраст. Так, по мнению экспертов, рост мужчины, способного доставить женщине незабываемое удовольствие, не превышает 170 сантиметров.

Объясняется это тем, что невысокие люди, как правило обладают комплексами, которые заставляют их проявлять особые таланты в интимной жизни.

При этом, возраст идеального любовника составляет от 26 до 30 лет.