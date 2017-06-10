Стало известно, когда Трамп объявит об ужесточении политики в отношении Кубы

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Вашингтон, 10 июня. Президент США Дональд Трамп может объявить об ужесточении политики по отношению к Кубе в ходе своего визита в Майами в следующую пятницу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

По данным источника издания, помощники Трампа завершают обстоятельный пересмотр политики в отношении Кубы. Ожидается, что в ближайшие дни они направят рекомендации команде президента по национальной безопасности, а затем и самому главе государства.

Предполагается, что новые требования к Кубе будут озвучены 16 июня в речи президента в Майами. При этом источники не исключают, что это может произойти позже, если Трампу понадобится больше времени, чтобы принять окончательное решение.

По словам источников, знакомых с обсуждениями, среди рассматриваемых вариантов есть запрет для компаний США заниматься бизнесом с кубинскими предприятиями, связанными с военной сферой. Помимо этого, будут ужесточены правила для американцев, путешествующих на Остров Свободы.

Бывший президент США Барак Обама подписал ряд указов, смягчающих американскую политику в отношении Кубы в сферах торговли, туризма, транспорта, страхования, связи и в финансовом секторе. В феврале 2017 года пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Штаты намерены пересмотреть свою политику в отношении Кубы.