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Полиция задержала нового подозреваемого по делу о лондонском теракте

Полиция задержала нового подозреваемого по делу о лондонском теракте

6:18  10 Июня 2017
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Полиция задержала нового подозреваемого по делу о лондонском теракте

Лондон, 10 июня. Полиция Великобритании сообщила о задержании еще одного подозреваемого по делу о теракте, совершенном в Лондоне 3 июня.

Сообщается, что 27-летний мужчина был задержан в районе Илфорд на востоке Лондона. После задержания в квартире мужчины работают специалисты, обыскивающие ее на предмет вещественных доказательств.Полиция задержала нового подозреваемого по делу о лондонском теракте

Добавим, что всего по данному делу были задержаны 18 человек, сейчас под стражей находятся еще пятеро.

Напомним, что жертвами террористического акта, совершенного на Лондонском мосту стали восемь человек.

Ирина Новикова
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