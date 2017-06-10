Сирия новости 10 июня 07.00: 50 боевиков ССА перешли на сторону САА, ИГ убило 15 бойцов YPG и 2 американских солдат у Ракки
Сирия, 10 июня. 50 боевиков ССА перешли на сторону САА в провинции Алеппо, ИГ* убило 15 бойцов YPG и 2 американских солдат около Ракки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА): ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков HTS в районах Аль-Маншия и Даръа Аль-Балад в провинции Даръа.
Сирийская свободная армия** (ССА): 50 боевиков ССА перешли на сторону правительственных войск на севере провинции Алеппо, еще 25 членов ССА, которые тоже пытались присоединиться к войскам Башара Асада, были арестованы турецкими властями.
«Исламское государство»*: убило 15 бойцов курдской самообороны (YPG), а также 2 американских солдат в окрестностях города Ракка.
SDF****: ведет боевые столкновения с террористами ИГ на северных окраинах города Ракка, бойцы SDF захватили западную часть города Ракка район Себехие.
Провинция Дамаск
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@idreesali114) один из корреспондентов агентства Reuter, в Пентагоне заявили, что российская сторона была очень полезна в достижении безопасности и мира в районе базы Ат-Танфа.
Провинция Алеппо
Как сообщает информационное агентство Al-Masdar News, примерно 50 боевиков ССА перешли на сторону правительственных войск на севере провинции. Кроме того, десятки автоматических винтовок были переданы бойцам САА. Сообщается также, что турецким властям удалось арестовать еще 25 членов ССА, которые тоже пытались присоединиться к войскам Башара Асада.
Провинция Хомс
По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, мирные жители отпраздновали свое возвращение в недавно освобожденный от боевиков город Хомс. В районе Аль-Ваер губернатор города Талал Аль-Барази посадил символическое дерево победы и раздал подарки детям.
Провинция Даръа
По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков HTS в районах Аль-Маншия и Даръа Аль-Балад, поскольку правительственные войска готовятся к наступлению.
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@SyrianLense) один из источников, местное население в сельских частях провинции продолжает финансировать боевиков, сражающихся против правительственных сил.
Провинция Ракка
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@News_Executive) один из источников, со ссылкой на террористов, стало известно, что боевики ИГ убили 15 бойцов курдской самообороны (YPG), а также 2 американских солдат в окрестностях города Ракка. На данный момент нет официального подтверждения или опровержения этой информации от Пентагона.
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@melisaraimmo) один из источников, на северных окраинах города Ракка произошли столкновения между бойцами SDF и террористами ИГ.
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@AfarinMamosta) один из курдских источников, бойцы SDF захватили западную часть города Ракка район Себехие.
Провинция Хасака
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@melisaraimmo) один из источников, жители города Хасака одноименной провинции Сирии опасаются столкновения между сирийскими правительственными войсками и боевиками оппозиционного формирования «Демократический союз». Ввиду роста напряженности в столице провинции были закрыты многие магазины.
Ирак
По сообщению информационного агентства Iraqi News, десятки террористов ИГ были убиты в результате авиаударов ВВС Ирака в регионе Кайраван к западу от Мосула.
«ВВС Ирака произвели несколько авиаударов, разрушили два туннеля, уничтожили пять пушек и два мотоцикла боевиков. Десятки террористов были убиты к северо-западу от Кайравана», — говорится в заявлении.
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@melisaraimmo) информагентство Iraqi Day, командир сил народной мобилизации заявил, что войска готовы начинать операцию по освобождению города Тель-Афар и ждут приказа премьера.
* Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)
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