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Борис Джонсон может стать замом премьер-министра Великобритании

Борис Джонсон может стать замом премьер-министра Великобритании

5:58  10 Июня 2017
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Борис Джонсон может стать замом премьер-министра Великобритании

Лондон, 10 июня. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон может стать заместителем премьер-министра страны Терезы Мэй.

Отмечается, что скорее всего Джонсон сохранит свой пост главы внешнеполитического ведомства, или же для него снова будет создан пост заместителя главы британского кабмина.Борис Джонсон может стать замом премьер-министра Великобритании

При этом, соратники политика до оглашения итогов выборов в парламент опасались за его будущее в качестве главы МИД. Их опасения были связаны с тем, что он был необходим Мэй как ключевая фигура Brexit.

Ирина Новикова
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