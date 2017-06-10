Борис Джонсон может стать замом премьер-министра Великобритании

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Лондон, 10 июня. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон может стать заместителем премьер-министра страны Терезы Мэй.

Отмечается, что скорее всего Джонсон сохранит свой пост главы внешнеполитического ведомства, или же для него снова будет создан пост заместителя главы британского кабмина.

При этом, соратники политика до оглашения итогов выборов в парламент опасались за его будущее в качестве главы МИД. Их опасения были связаны с тем, что он был необходим Мэй как ключевая фигура Brexit.