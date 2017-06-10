Шведские ученые раскрыли секрет долголетия

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Стокгольм, 10 июня. Научные специалисты из Швеции смогли составить перечень из четырех основных факторов, непосредственно влияющих на продолжительность жизни человека.

Для этого ученые провели эксперимент, продлившийся почти 20 лет. Участниками исследования стали более 60 тысяч человек в возрасте от 45 до 83 лет.

Проанализировав их образ жизни, специалисты пришли к выводу, что для долголетия необходимо отказаться от курения, регулярно заниматься спортом, употреблять алкогольные напитки в умеренных дозах и следить за сбалансированность рациона.