Опубликовано видео мощного ливня, затопившего несколько гипермаркетов в Омске

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Омск, 10 июня. Несколько гипермаркетов было затоплено в Омске во время сильнейшего ливня, прошедшего в городе в пятницу.

Очевидцы случившегося засняли стихийное бедствие на фото и видео.

Так, в числе прочих, сильному затоплению подверглись магазины «Эльдорадо», «АТ-Маркет», «Медиамаркт» и «ИКЕА».

На кадрах видно, как вода бежит по стенам, стекая на дорогостоящую технику, и собирается в огромные лужи на полу. Уровень воды в некоторых помещениях поднялся на несколько сантиметров на полом.