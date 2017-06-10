В Омске во время ливня загорелась квартира в пятиэтажке

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Омск, 10 июня. Квартира в пятиэтажном жилом доме в Омске загорелась во время сильного ливня.

Сообщается, что пожар на последнем этаже пятиэтажки на 7-й Амурской улице в Советском районе города произошел в пятницу, 9 июня.

Несмотря на то, что в это время на улице шел сильный ливень, пожар продолжался до тех пор, пока прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной службы справились с огнем.

Информация о пострадавших не сообщается. По предварительной информации, причиной пожара стала неисправная электропроводка.