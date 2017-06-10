Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Новосибирский живодер разбил голову щенку на глазах у детей

Новосибирский живодер разбил голову щенку на глазах у детей

4:41  10 Июня 2017
121

Новосибирский живодер разбил голову щенку на глазах у детей

Новосибирск, 10 июня. Житель Новосибирской области размозжил голову щенку на глазах у детей.

Сообщается, что чудовищное преступление произошло в апреле текущего года на кухне у сожительницы 26-летнего Алексея Баканова. Когда Баканов увидел, что щенок таксы и кот не поделили еду, то он схватил щенка за задние лапы и несколько раз с силой ударил об пол. После этого мужчина пнул тело щенка ногой, выбросив его на веранду дома.

Отмечается, что преступление было совершено на глазах у двух детей — мальчиков 9 и  11 лет.

Дело Баканова передано в суд.

Ирина Новикова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть