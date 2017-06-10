Новосибирский живодер разбил голову щенку на глазах у детей

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Новосибирск, 10 июня. Житель Новосибирской области размозжил голову щенку на глазах у детей.

Сообщается, что чудовищное преступление произошло в апреле текущего года на кухне у сожительницы 26-летнего Алексея Баканова. Когда Баканов увидел, что щенок таксы и кот не поделили еду, то он схватил щенка за задние лапы и несколько раз с силой ударил об пол. После этого мужчина пнул тело щенка ногой, выбросив его на веранду дома.

Отмечается, что преступление было совершено на глазах у двух детей — мальчиков 9 и 11 лет.

Дело Баканова передано в суд.