Задумчивая автоледи спровоцировала ДТП в Кемерово

В Избранное

Скопировать

Кемерово, 10 июня. В Кемерово произошло дорожно-транспортное происшествие, виновницей которого стала чересчур «задумчивая» автолюбительница.

Случившееся было опубликовано в интернете. На выложенной видеозаписи видно, как автомобили стоят на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора. Затем девушка за рулем автомобиля в центральном ряду двигается прямо, не замечая, что другие автомобили все еще стоят и не видя автомобиль впереди.

При этом, стоит отметить, что светофор на данном перекрестке был неисправен. Пользователи заметили, что на нем одновременно горят желтый и красный сигналы.