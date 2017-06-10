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Происшествия
Задумчивая автоледи спровоцировала ДТП в Кемерово

Задумчивая автоледи спровоцировала ДТП в Кемерово

4:19  10 Июня 2017
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Задумчивая автоледи спровоцировала ДТП в Кемерово

Кемерово, 10 июня. В Кемерово произошло дорожно-транспортное происшествие, виновницей которого стала чересчур «задумчивая» автолюбительница.

Случившееся было опубликовано в интернете. На выложенной видеозаписи видно, как автомобили стоят на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора. Затем девушка за рулем автомобиля в центральном ряду двигается прямо, не замечая, что другие автомобили все еще стоят и не видя автомобиль впереди.

При этом, стоит отметить, что светофор на данном перекрестке был неисправен. Пользователи заметили, что на нем одновременно горят желтый и красный сигналы.

Ирина Новикова
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